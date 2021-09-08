"Единая Россия" защитит пособия граждан от списания на банковские кредиты

"Единая Россия" защитит пособия граждан от списания на банковские кредиты
Фото: ER.RU
Инициативу поддержал Центробанк

В ближайшее время в Государственную думу внесут на рассмотрение проект закона о защите соцвыплат от списания средств в пользу кредитов, выданных банками, в рамках исполнительного производства. Законодатели намерены расширить этот список.

В перечне оказались средства, направленные на соцподдержку населения. В "Единой России" указали, что добавили туда поддержку для малообеспеченных беременных женщин, а также государственную социальную помощь в виде соцконтракта.

Законопроект при этом предусматривает использование указанных выплат для погашения кредитов – лишь с письменного согласия лица и возможностью их возвращения в течение трех дней в случае изменения жизненной ситуации гражданина. В таком случае у россиянина появляется прямое право на обращение в кредитную организацию в течение двухнедельного срока после списания средств.

Инициатива встретила поддержку Центробанка – регулятор рекомендовал организациям обратить внимание на социальные выплаты.

Во время съезда президент России Владимир Путин назвал защиту получателей соцвыплат одним из приоритетов. Российский лидер поручил разработать закон, запрещающий списание указанных средств за долги.

Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник
Редакция

Ответить:

новости партнеров

Bloomberg назвал дату запуска "Северного потока-2"

Топливо будет запущено в первую нитку новой балтийской магистрали "Газпрома"

Глава "Байконура" заявил о неуважении России к Казахстану

Топ-менеджер отказался возвращать "Буран" в РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1840 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей