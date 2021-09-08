Инициативу поддержал Центробанк

В ближайшее время в Государственную думу внесут на рассмотрение проект закона о защите соцвыплат от списания средств в пользу кредитов, выданных банками, в рамках исполнительного производства. Законодатели намерены расширить этот список.

В перечне оказались средства, направленные на соцподдержку населения. В "Единой России" указали, что добавили туда поддержку для малообеспеченных беременных женщин, а также государственную социальную помощь в виде соцконтракта.

Законопроект при этом предусматривает использование указанных выплат для погашения кредитов – лишь с письменного согласия лица и возможностью их возвращения в течение трех дней в случае изменения жизненной ситуации гражданина. В таком случае у россиянина появляется прямое право на обращение в кредитную организацию в течение двухнедельного срока после списания средств.

Инициатива встретила поддержку Центробанка – регулятор рекомендовал организациям обратить внимание на социальные выплаты.

Во время съезда президент России Владимир Путин назвал защиту получателей соцвыплат одним из приоритетов. Российский лидер поручил разработать закон, запрещающий списание указанных средств за долги.