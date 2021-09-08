Десертом побаловали сидельцев двух римских тюрем

Заключенные двух итальянских тюрем "на днях" получили в подарок от Папы Римского 15 тыс порций мороженого. Об этом сегодня сообщает ватиканская служба Папских милостей.

Десерт в римские тюрьмы "Реджина чели" и "Ребиббиа" привез глава благотворительной службы польский кардинал Конрад Краевский.

Как отмечает телеканал "МИР 24" ранее в июне 20 заключенных "Ребиббии" присоединилась к Франциску во время посещения музеев Ватикана.

Кроме того летом небольшие группы бездомных побывали на море или озере, расположенном рядом с папской резиденцией Кастель Гандольфо под Римом, чтобы "отдохнуть вечером и поужинать в пиццерии".