Каждый голос может стать решающим на выборах в Москве - "Новые люди"

Столица способна задать тренд всему выборному процессу, отметили в партии

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров вместе с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым представил итоги исследования на тему "Шансы непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам выборов 2021 года". Социологи прогнозируют, что указанная партия преодолевает барьер в 5% и обгоняет таким образом остальные партии, которые не входят в парламент.

По оценкам экспертов, "Новые люди" находятся среди указанных партий на первом месте, обгоняя с небольшим отрывом "Партию пенсионеров". Остальные же в прогнозе порог не преодолевают.

ВЦИОМ также заявляет, что "Новые люди" можно считать единственной фракцией вне парламента, которая демонстрирует растущую поддержку на протяжении всей кампании. Так, в июне поддержку высказали 1,2% опрошенных, месяц спустя показатель увеличился еще на 1,3, а осенью он уже составил 3,8 процента. ВЦИОМ прогнозирует, что к моменту голосования показатель вырастет до пяти процентов. При этом узнаваемость партии за несколько месяцев увеличилась в несколько раз – с 2 до 14 процентов.

По словам Нечаева, примерно одна пятая населения страны еще не определилась насчет голосования. Эти граждане могут добиться обновления в Государственной думе.

"У вас есть возможность сделать ваш голос решающим. Чтобы появилась пятая партия, новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране", – высказался Нечаев.

Выдвиженец от "Новых людей" в Мосгордуму Юрий Дмитриев призвал горожан к активному участию в предстоящих выборах, заявив, что столица является витриной страны и может задать тренд.

"Голос каждого может стать решающим", – заявил кандидат.

У каждого москвича, добавил Дмитриев, есть шанс выбрать новый политический и экономический курс.