За пару дней ролик просмотрело более миллиона человек

Японский посол в Саудовской Аравии Фумио Иваи поделился видео, в котором он ближе знакомится с местной культурой.

На ролике, который появился в его "Твиттере", дипломат пробует мофатах – традиционное арабское блюдо. Рядом с ним сидит губернатор провинции Эш-Шаркия, который подсказал, что следует "зачерпнуть" рис ладонью из общей тарелки, затем слегка его сжать и только после этого съесть.

جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام بالخمس 😅 pic.twitter.com/hEx8w6Cznt — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) September 6, 2021

"Я попытался за обедом есть мофатах "пятерней",

– переводит твит посла телеканал "360".

За пару дней ролик посмотрело около одного миллиона человек. При этом около 2 тысяч пользователей оставили комментарии. Кто-то в шутку скинул японскому послу палочки, намекая, что рис необязательно есть руками.

Также под видео отметились и официальные лица. Фумио Иваи поблагодарили за уважение к местным традициям и прекрасно проведенное время.

Кто-то даже скинул обучающие ролики, в которых наглядно показано, как правило есть блюдо национальной кухни.

"Использование рук для еды отражает состояние изобилия. С другой стороны, использование палочек для еды отражает тип строгой экономии",

– отметили в комментариях.

Ранее японский журналист поделился впечатлениями от русской бани. Житель Страны восходящего солнца остался в восторге от национальных традиций.

