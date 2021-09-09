Зачерпывает рис пятерней: в Сети обсуждают видео трапезы японского посла

Зачерпывает рис пятерней: в Сети обсуждают видео трапезы японского посла
Фото: Fred De Noyelle / GODONG / www.globallookpress.com
За пару дней ролик просмотрело более миллиона человек

Японский посол в Саудовской Аравии Фумио Иваи поделился видео, в котором он ближе знакомится с местной культурой. 

На ролике, который появился в его "Твиттере", дипломат пробует мофатах – традиционное арабское блюдо. Рядом с ним сидит губернатор провинции Эш-Шаркия, который подсказал, что следует "зачерпнуть" рис ладонью из общей тарелки, затем слегка его сжать и только после этого съесть. 

"Я попытался за обедом есть мофатах "пятерней", 

– переводит твит посла телеканал "360"

За пару дней ролик посмотрело около одного миллиона человек. При этом около 2 тысяч пользователей оставили комментарии. Кто-то в шутку скинул японскому послу палочки, намекая, что рис необязательно есть руками. 

Также под видео отметились и официальные лица. Фумио Иваи поблагодарили за уважение к местным традициям и прекрасно проведенное время. 

Кто-то даже скинул обучающие ролики, в которых наглядно показано, как правило есть блюдо национальной кухни. 

"Использование рук для еды отражает состояние изобилия. С другой стороны, использование палочек для еды отражает тип строгой экономии", 

– отметили в комментариях.  

Ранее японский журналист поделился впечатлениями от русской бани. Житель Страны восходящего солнца остался в восторге от национальных традиций. 

Источник: "Твиттер" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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