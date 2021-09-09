Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
В информационном пространстве активно обсуждается история Алисы Тепляковой, которая по настоянию отца поступила в МГУ в весьма нежном возрасте. По мнению известного израильского психолога Адрианы Лито, давление со стороны родителя может дорого обойтись девочке в будущем.
Девятилетний ребенок продемонстрировал свою исключительную одаренность в очень раннем возрасте. Девочка с легкостью решает сложные задачи и смогла успешно сдать экзамены в престижный московский вуз.
По мнению психолога, не так важно, где и как Алиса учится. Основная угроза, заявила Лито, в ее жизни исходит от родного отца. Эксперт осудила родителей, которые искусственно пытаются вылепить из своего ребенка гения. Подобного рода эксперименты обычно приводят к серьезным травмам у детей.
"Не учеба в МГУ и студенческие пьянки (на которые она не попадает) травмируют девочку. Вся травма уже есть рядом с ней в полный рост последние девять лет", – сетует на своей странице в "Фейсбук" Адриана.
Психолог считает, что Тепляков – старший "сам не очень в порядке". Его напористые действия в отношении дочери вызывают опасения.
Лито рассказала, что имела опыт работы с детьми, из которых лепили гениев. Обычно такая практика заканчивалась весьма плачевно. Лишенный детства ребенок во взрослом возрасте с ужасом вспоминает период своей юности, когда ему не разрешали играть, а требовали "по кругу учить древнегреческий язык".
К слову, недавно отец Алисы ответил на слухи о его конфликтах со студентками.
Топливо будет запущено в первую нитку новой балтийской магистрали "Газпрома"
Топ-менеджер отказался возвращать "Буран" в РФ
ставил ей отец двойки)) или какие либо оценки - НЕТ
уберите оценки и экзамены и все дети с 9 лет могут учится в МГУ