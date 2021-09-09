Поведение мужчины вызывает опасения

В информационном пространстве активно обсуждается история Алисы Тепляковой, которая по настоянию отца поступила в МГУ в весьма нежном возрасте. По мнению известного израильского психолога Адрианы Лито, давление со стороны родителя может дорого обойтись девочке в будущем.



Девятилетний ребенок продемонстрировал свою исключительную одаренность в очень раннем возрасте. Девочка с легкостью решает сложные задачи и смогла успешно сдать экзамены в престижный московский вуз.

По мнению психолога, не так важно, где и как Алиса учится. Основная угроза, заявила Лито, в ее жизни исходит от родного отца. Эксперт осудила родителей, которые искусственно пытаются вылепить из своего ребенка гения. Подобного рода эксперименты обычно приводят к серьезным травмам у детей.

"Не учеба в МГУ и студенческие пьянки (на которые она не попадает) травмируют девочку. Вся травма уже есть рядом с ней в полный рост последние девять лет", – сетует на своей странице в "Фейсбук" Адриана.

Психолог считает, что Тепляков – старший "сам не очень в порядке". Его напористые действия в отношении дочери вызывают опасения.

Лито рассказала, что имела опыт работы с детьми, из которых лепили гениев. Обычно такая практика заканчивалась весьма плачевно. Лишенный детства ребенок во взрослом возрасте с ужасом вспоминает период своей юности, когда ему не разрешали играть, а требовали "по кругу учить древнегреческий язык".

К слову, недавно отец Алисы ответил на слухи о его конфликтах со студентками.