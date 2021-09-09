Без таблеток: как избавиться от сильной головной боли за несколько минут

Без таблеток: как избавиться от сильной головной боли за несколько минут
Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
Этот способ подойдет каждому

Каждый из нас когда-нибудь сталкивался с сильной головной болью. Порой даже таблетки и проверенные средства не помогают улучшить состояние. Но есть метод, который буквально за пару минут поможет облегчить боль. 

Этот способ хорош тем, что вам не придется пить таблетки, массаж определенных точек поможет снять напряжение и избавиться от мигрени за считанные минуты. 

Для начала нужно скрестить руки, держа их перед собой. Указательным пальцем той руки, которая лежит наверху, следует в течение одной-двух минут помассировать точку. После этого поменяйте руки местами и проделайте такую же манипуляцию с другой рукой. 

Спустя некоторое время вы почувствуете, что головная боль отступает и самочувствие улучшается. В комментариях пользователи заметили, что при таком способе лечения мигрени важна регулярность, поэтому массаж нужно практиковать на постоянной основе.

При этом пользователи добавили, что такой метод работает.

Ранее доктор Мясников предупредил об опасном лекарстве, которое есть в аптечках почти всех россиян. Эксперт отметил, что дело касается таблеток, которые обычно кладут под язык. Их использование без назначения может привести к падению давления и даже инфаркту. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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