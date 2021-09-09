Пьяный сторож и больше никого: глава Приморья нагрянул с проверкой на стройку - видео

Открывая дверь губернатору, сторож не смог удержаться на ног

Глава Приморского края Олег Кожемяко решил лично проверить, как идет строительство будущей школы. О визите губернатор не предупредил. Когда он прибыл на объект, то застал там только очень пьяного сторожа, который даже не смог устоять на ногах и распластался прямо перед чиновником.

Видео неприятного инцидента Кожемяко опубликовал в своем телеграм-канале. Изначально сторож заявил, что строители находятся на объекте. Когда мужчина пытался открыть Кожемяко проход, то упал. Свое состояние охранник оправдал тем, что у него сегодня выходной. 

Как оказалось, сторож соврал, ведь на объекте никого не было. При этом рабочий день был в самом разгаре. 

В итоге губернатор потребовал подать жалобу в ФАС на подрядчика, который, как оказалось, затягивал сроки сдачи. Именно поэтому глава региона и решил нагрянуть с внеплановой проверкой. 

Ранее на Украине пьяный политик сорвал заседание суда. 

Источник: Телеграм-канал "Кожемяко|официально" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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