Открывая дверь губернатору, сторож не смог удержаться на ног

Глава Приморского края Олег Кожемяко решил лично проверить, как идет строительство будущей школы. О визите губернатор не предупредил. Когда он прибыл на объект, то застал там только очень пьяного сторожа, который даже не смог устоять на ногах и распластался прямо перед чиновником.

Видео неприятного инцидента Кожемяко опубликовал в своем телеграм-канале. Изначально сторож заявил, что строители находятся на объекте. Когда мужчина пытался открыть Кожемяко проход, то упал. Свое состояние охранник оправдал тем, что у него сегодня выходной.

Как оказалось, сторож соврал, ведь на объекте никого не было. При этом рабочий день был в самом разгаре.

В итоге губернатор потребовал подать жалобу в ФАС на подрядчика, который, как оказалось, затягивал сроки сдачи. Именно поэтому глава региона и решил нагрянуть с внеплановой проверкой.

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