Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших после взрыва в Ногинске

Всего трагедия унесла жизни семи человек

В подмосковном городе Ногинск спасатели извлекли из-под завалов жилого дома еще одно тело. Это стало шестой по счету жертвой происшествия, передает РИА "Новости".

Выяснилось, что трагедия унесла жизнь девушки. Ее личность устанавливается, отмечает RT.

Вскоре удалось извлечь тело седьмого погибшего.

Ранее стало известно о том, что пропавших после взрыва газа в Ногинске девушек нашли мертвыми. Анастасия и Ксения снимали квартиру на первом этаже. Спасатели не могли сразу извлечь их тела, так как был высокий риск обрушения.

В результате взрыва бытового газа погибли семь человек, 15 получили травмы различной степени тяжести.