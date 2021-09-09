Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших после взрыва в Ногинске

Всего трагедия унесла жизни семи человек

В подмосковном городе Ногинск спасатели извлекли из-под завалов жилого дома еще одно тело. Это стало шестой по счету жертвой происшествия, передает РИА "Новости".

Выяснилось, что трагедия унесла жизнь девушки. Ее личность устанавливается, отмечает RT.

Вскоре удалось извлечь тело седьмого погибшего.

Ранее стало известно о том, что пропавших после взрыва газа в Ногинске девушек нашли мертвыми. Анастасия и Ксения снимали квартиру на первом этаже. Спасатели не могли сразу извлечь их тела, так как был высокий риск обрушения.

В результате взрыва бытового газа погибли семь человек, 15 получили травмы различной степени тяжести. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Путин и Байден готовят новый саммит - СМИ

Переговоры планируется провести уже в октябре 2021 года

Глава "Байконура" заявил о неуважении России к Казахстану

Топ-менеджер отказался возвращать "Буран" в РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей