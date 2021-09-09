Участники эксперимента с Face Pay в столичном метро получат скидку

Система "оплаты лицом" будет доступна на каждой станции метро с 15 октября

Испытания системы распознавания лиц при оплате проезда в метро Face Pay в Москве проходят успешно. Об этом сообщил глава Дептранса, заммэра столицы Максим Ликсутов.

Сейчас проход по Face Pay организован на 4 линиях метро. Этой системой уже пользуются более 15 тысяч пассажиров. По словам Ликсутова, он сам также зарегистрировался в системе и опробовал ее лично – никаких ошибок и сбоев.

"Камеры работают, сама технология распознавания надежна. Мы также провели специальное нагрузочное тестирование – это когда тестировщики без остановки проходят по Face Pay в течение получаса без перерыва", - рассказал Ликсутов.

Уже с середины октября эксперимент будет расширен – проход по Face Pay будет возможен на всех станциях московского метрополитена. При этом по просьбе москвичей на время тестирования системы пассажирам будет предложена скидка. Присоединиться к тестированию можно здесь.

В дальнейшем правительство Москвы предполагает внедрить оплату через Face Pay на МЦК, МЦД и наземном транспорте, поскольку это очень удобно – не создается задержек на входе и не нужны свободные руки, чтобы приложить билет к считывателю для оплаты проезда. Но прежние способы оплаты, конечно, будут сохранены.