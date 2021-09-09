"В добрые руки": приюты для животных проведут акцию в Москве

Бесплатные консультации проведут кинологи, ветеринары, зоопсихологи, грумеры

Акция "В добрые руки" пройдет в Москве с 10 по 19 сентября. Мероприятия, которые подготовили благотворительные фонды, волонтеры и московские власти, будут интересны как горожанам, желающим взять питомца, там и тем, у кого уже есть четвероногий друг.

Площадки будут открыты в самом центре столицы – на Тверском бульваре. Посетители смогут послушать лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних любимцев и уходу за ними с 15:00 до 19:00 в будние дни, с 12:00 до 19:00 по выходным.

"К акции присоединились такие фонды помощи животным как “Рэй”, “Лапа дружбы”, “Собаки, которые любят”, “Котодетки” и другие",

– рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Для тех, кто хотел бы взять собаку или кошку из приюта, предусмотрена специальная зона, где можно пообщаться с животными в любой день акции с 11:00 до 19:00.

На кинологической площадке будут обучать основам дрессировки. В зоне груминга питомцам сделают экспресс-укладку или процедуру по уходу за ушками и коготками. Владельцы питомцев также смогут привести своих четвероногих друзей на бесплатную вакцинацию против бешенства. Вход на все мероприятия свободный.

Посетители, не имеющие возможности держать дома кошку или собаку, при желании смогут помочь бездомным животным через благотворительные фонды. Также сервисы помощи приютам животных открыт на портале mos.ru – перечисление поступит сразу на счет выбранной организации.