Жителей столичного региона предупредили о потеплении

Свитера и куртки можно будет на время убрать

Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что в столичный регион вернется теплая погода. Его слова приводят "Известия".

Уже в пятницу воздух прогреется до 21˚C. В воскресенье ожидается 19–24˚C.

Понедельник, 13 сентября, скорее всего станет самым теплым днем. Столбик термометра поднимется до отметки в 25˚C.

Не исключены небольшие осадки. Эксперт отметил, что этот период нельзя назвать бабьим летом, поскольку большую часть времени солнце будет прятаться за облаками. 

Ранее жителей Москвы призвали быть аккуратными из-за неблагоприятных погодных условий. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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