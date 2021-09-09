Курс рубля
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Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что в столичный регион вернется теплая погода. Его слова приводят "Известия".
Уже в пятницу воздух прогреется до 21˚C. В воскресенье ожидается 19–24˚C.
Понедельник, 13 сентября, скорее всего станет самым теплым днем. Столбик термометра поднимется до отметки в 25˚C.
Не исключены небольшие осадки. Эксперт отметил, что этот период нельзя назвать бабьим летом, поскольку большую часть времени солнце будет прятаться за облаками.
Ранее жителей Москвы призвали быть аккуратными из-за неблагоприятных погодных условий.
Переговоры планируется провести уже в октябре 2021 года
Топ-менеджер отказался возвращать "Буран" в РФ