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Погибшего накануне во время учений в Норильске Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
Траурная церемония назначена на пятницу, 10 сентября в 15:00.
До этого в МЧС сообщали, что попрощаться с главой ведомства можно будет в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях, после тело Зиничева перевезут в Санкт-Петербург.
После кончины главы МЧС Владимир Путин посмертноприсвоил ему звание Героя России.
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