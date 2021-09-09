Часть церемонии пройдет в Москве

Погибшего накануне во время учений в Норильске Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Траурная церемония назначена на пятницу, 10 сентября в 15:00.

До этого в МЧС сообщали, что попрощаться с главой ведомства можно будет в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях, после тело Зиничева перевезут в Санкт-Петербург.

После кончины главы МЧС Владимир Путин посмертноприсвоил ему звание Героя России.



