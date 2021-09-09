Появились подробности похорон главы МЧС Зиничева

Часть церемонии пройдет в Москве

Погибшего накануне во время учений в Норильске Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Траурная церемония назначена на пятницу, 10 сентября в 15:00. 

До этого в МЧС сообщали, что попрощаться с главой ведомства можно будет в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях, после тело Зиничева перевезут в Санкт-Петербург.

После кончины главы МЧС Владимир Путин посмертноприсвоил ему  звание Героя России.


Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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