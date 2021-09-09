Улицы без пробок – это реальность: как автор "20 идей развития России" предлагает решить вопрос загруженных дорог

В мировой практике уже есть успешный опыт реализации подобных инициатив

Новые времена требуют новых решений. Но не нужно изобретать колесо, когда можно воспользоваться опытом других стран и применить у себя лучшие решения. В этом убежден российский предприниматель Дмитрий Давыдов.Он изучил самые эффективные реформы в государствах по всему миру и предложил часть из них как можно скорее внедрить в России.

Свои инициативы Давыдов подробно описал на сайте 20idei.ru. Они затрагивают сферу экономического развития, вопросы сельского хозяйства, здравоохранения, образования, госслужбы и пр. Какие-то тесно перекликаются между собой, какие-то можно использовать отдельно. Но все их объединяет общая цель – добиться немедленного экономического расцвета России и благополучия ее жителей.

Так, Дмитрий Давыдов уделил много внимания вопросам, связанным с автомобилями: организации дорожного движения, использованию общественного транспорта, экологии, развитию автопрома и т.д. В частности, одной из первоочередных задач бизнесмен считает борьбу с пробками.

Для этого предлагается ввести "Сбор против пробок". Аналогичный сбор действует в Лондоне –там проезд на машине по центру города стоит в среднем 11,5 фунтов стерлингов (около 16 долларов США). В Дубаи разовая стоимость проезда через определенные оживленные районы составляет 24 дирхама (примерно 1 доллар США). В Сингапуре становятся платными некоторые отрезки дорог в часы пик -стоимость около 4 доллара США.

Для Москвы базовый тариф может составить 1 000 рублей в сутки. Но разработана система стимулирующих льгот, например, при использовании личного автомобиля с 22:00 до 7:00 плата не взимается. Это подвигнет москвичей так планировать личное время, чтобы при возможности ездить по своим делам в часы наименьшего трафика. Это будет также развивать круглосуточную работу магазинов, сферы услуг, что, в свою очередь, будет способствовать более равномерному распределению потока клиентов, сокращению очередей.

Кроме того, предусматривается оплата проезда авансом – в этом случае стоимость составит 50% тарифа, то есть 500 рублей. Для электрокаров и автомобилей на газовом топливе предлагается еще снизить тариф вдвое (500/250 руб.)

Понятно, что такие ежедневные расходы многим не по карману, поэтому люди будут пересаживаться на общественный транспорт, что станет выгоднее для всех. Ведь один автобус может заменить 50 личных автомобилей – представляете, насколько сократится объем вредных выбросов в атмосферу.

Добираться по маршруту получиться быстрее, поскольку дороги будут значительнее свободнее. Задача властей – обустроить комфортные остановки общественного транспорта, например, с подогревом зимой, и увеличить количество автобусов, троллейбусов и трамваев настолько, чтобы максимально сократить время ожидания.

В результате экология в мегаполисе сразу улучшится, что положительно скажется на здоровье жителей. Туристическая привлекательность города тоже повысится. Следовательно, инвестиционный климат станет лучше.

Скептики могут сказать, что после внедрения "Сбора против пробок" количество автотранспорта в городе уменьшится, поэтому и доходы бюджета от транспортного налога сократятся. Да, это так. По подсчетам Давыдова, после внедрения Сбора на улицах Москвы останется около 3,75 млн автомобилей. Это вдвое меньше, чем сейчас. И поступления в бюджет от транспортного налога снизятся примерно на 205 млн долларов США. Но! Сумма поступлений от "Сбора против пробок" составит 495 млрд рублей (7,5 млрд долларов США). Это не только восполнит потери от недополученного транспортного налога, но и даст средства на финансирование развития городской транспортной и дорожной сети, объектов инфраструктуры, строительство школ, домов и т.д.

Еще одна идея, касающаяся дорожной ситуации, – развитие беспилотного транспорта. Сегодня эта идея уже не кажется такой фантастической, как еще 10 лет назад: по улицам уже ездят первые автомобили без водителя, а по полям – комбайны без комбайнера.

Беспилотники на дорогах способны уберечь миллионы людей от травм и гибели. По статистике Google, в США ежегодно погибают в ДТП около 33 тысяч человек, а ошибки водителей являются причиной 94% аварий. В случае с беспилотниками такой человеческий фактор как "невнимательность водителя" исключается в принципе.

В Сингапуре отметили и другой плюс беспилотников – такие машины способны находиться в пути 24 часа в сутки. Поэтому с 2016 г. там началось постепенная замена традиционного автопарка такси на беспилотные. За счет этого удается сократить количество машин на дорогах – ведь водители предпочитают работать на каждый на своем автомобиле, поэтому их больше, чем нужно. Это также снижает стоимость поездки для людей за счет дополнительного– бывшего водительского – пассажирского места.

Многие предприниматели уже осознали, что за беспилотными технологиями – будущее, поэтому в США, например, данная отрасль претендует на нишу с совокупной выручкой 2 трлн. долларов в год. Если заинтересовать российских предпринимателей – к примеру, системой налоговых льгот – у нас в стране тоже можно наладить это производство. А значит – создать новые рабочие места, снизить пробки, сделать движение на дорогах более безопасным.

И все это – заметьте – не требует от государства значительных вложений: бизнес сам все сделает при благоприятных инвестиционных условиях.

Безусловно идеи Давыдова нуждаются в поддержке государства, но – подчеркнем – не финансовой, а законодательной. Напротив, бизнесмен предлагает действенные пути пополнения бюджета, используя уже имеющиеся государственные механизмы и интеллектуальный потенциал. При этом опыт других стран показывает, что результат не заставит себя ждать, если эти идеи начать своевременно и активно воплощать.

Автор "20 идей" указывает – он лично не заинтересован ни в славе, ни в политической карьере. Поэтому он готов наладить контакт с властями РФ, чтобы безвозмездно передать им свои наработки, а может и взяться за любую задачу, которую ему поручат, чтобы помочь воплотить в России инициативы и принести стране реальную ощутимую пользу.