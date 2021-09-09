Главные ошибки при осенней посадке лука: как получить богатый урожай

Главные ошибки при осенней посадке лука: как получить богатый урожай
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нельзя пустить дело на самотек

Осенью многие огородники сажают озимый лук. Однако недостаточно просто погрузить севок в почву. Важно обратить внимание на некоторые нюансы. Расскажем о распространенных ошибках, которые могут погубить весь урожай.

Какие ошибки чаще всего допускаются при посадке культуры

1. Некоторые не учитывают такой важный нюанс, как срок посадки культуры. Жители районов с мягким климатом могут браться за дело в конце октября – начале ноября. Другим же стоит сажать лук тогда, когда температура воздуха будет держаться в районе 5-8°С. Если посадить растение слишком поздно, то луковицы не приживутся, если слишком рано – появятся ростки, которые не переживут холода.

2. Купленный севок нельзя сразу же отправлять на грядки. Перед этим необходимо тщательно перебрать луковицы. Гнилые головки отправляют в мусорку, а те, которые имеют глянцевую поверхность и размер около двух сантиметров, готовят к посадке.

3. Также важно подготовить почву перед посадкой лука. Стоит отметить, что грядки лучше всего делать на возвышенной и хорошо освещаемой местности. После того, как вы убрали камни и избавились от сорняков, внесите специальное удобрение – килограмм перегноя и 15 граммов суперфосфата на один квадратный метр. Перекопайте почву (лопата должна доходить до глубины в 15 сантиметров).

4. Нельзя нарушать схему посадки. Расстояние между остюжком должно быть примерно семь сантиметров, между севком – четыре сантиметра. Что касается выборка, то головки должны располагаться вплотную друг к другу.

5. Если не соблюдать правила севооборота, то вряд ли удастся получить хороший урожай. На одной и той же грядке лук можно сажать два года подряд. Если до этого на данном участке росли картофель, чеснок, петрушка или бобовые – большое количество качественных плодов останется лишь мечтой. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, что еще можно посадить в огороде осенью.  

Анастасия ГОРЮНОВА
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