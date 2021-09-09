Из-за контейнеровоза встали несколько судов

Судоходство по Суэцкому каналу удалось восстановить после снятия сухогруза с мели. Об этом заявили представители службы навигации канала, отметив, что ситуация с танкером CORAL CRYSTAL, произошедшая 9 сентября, уже разрешена.

Как отмечает источник, ранее танкер с сухогрузом сел на мель на 54-м километре Суэцкого канала. Позднее стадо известно, что речь идет о контейнеровозе CORAL CRYSTAL, который следовал в северном направлении под панамским флагом. Судно удалось вернуть на воду после задействования двух буксиров. Сейчас 225-метровый танкер успешно продолжает движение к заданной точке маршрута – конечным пунктом является Порт-Судан, уточняет МИР24.

На официальном аккаунте службы навигации в социальной сети "Твиттер" указано, что из-за инцидента с танкером судоходство на канале было блокировано. В очередь встали несколько кораблей. Однако позднее, после завершения операции, движение удалось восстановить.

Как отметили в службе навигации, в северном направлении судоходство в тот момент осуществлялось непрерывно. По информации оператора канала, инцидент произошел в двадцати километрах от Исмаилия – города на северо-востоке Египта. Буксиром понадобилось пятнадцать минут на снятие контейнеровоза с мели. После этого движение по каналу было возобновлено.

Ранее сообщалось об инциденте, который произошел месяцем ранее в водах Оманского залива: несколько танкеров предупредили в одно и то же время о потере контроля над управлением кораблем. Сигнал зафиксировали недалеко от берегов Фуджейры – восточного эмирата ОАЭ.