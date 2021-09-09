"Новые люди" предлагают ввести налоговые льготы работодателям для трудоустройства выпускников вузов

"Новые люди" предлагают ввести налоговые льготы работодателям для трудоустройства выпускников вузов
Фото: пресс-служба
В партии напомнили, что проблема занятости среди молодежи как никогда актуальна

Известный телепродюсер и общественник Сангаджи Тарбаев встретился со студентами "Синергии", рассказав молодому поколению о превратностях судьбы, с которыми в молодости ему пришлось столкнуться. Кандидат в Государственную думу признался, что после университетского выпуска не смог найти работу по специальности и указал, как "Новые люди" предлагают решать такую проблему.

Тарбаев мечтал устроиться в Министерство иностранных дел, чтобы представлять страну на Востоке. По статистике ВЦИОМ, каждый второй россиянин работает не по своей специальности. Проблема с трудоустройством молодых кадров актуальна для страны.

"Новые люди", указал Сангаджи, выступают за введение налоговых льгот в обмен на трудоустройство российских выпускников – таким образом партия рассматривает в качестве решения проблемы введение поощрительных мер для компаний, которые готовы взять на работу молодых людей, окончивших вчера техникум или высшее учебное заведение. В первую очередь, специальность должна соответствовать выбранному месту работы.

Тарбаев признался, что решил уйти в политику из-за нежелания выполнять чужие задачи на посту государственного служащего. Так он может выражать свое мнение, участвовать в спорах и доводить до сведения властей свои инициативы, добиваясь улучшений в стране.

 Фото: пресс-служба 

Тарбаев выступает одним из кандидатов в Государственную думу от "Новых людей" по Москве. В 2021 году он получил соответствующее предложение и принял его.

Общественник также призвал всех принять участие в предстоящем голосовании, основываясь на собственном опыте – людям придется самим принимать решение, руководствуясь личными принципами.

"Помните, что депутатов мы избираем сами, и поэтому они должны зависеть от мнения народа, а не своих начальников", – указал кандидат.

Фото: пресс-служба

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