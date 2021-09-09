Переворот в Гвинее имеет антифранцузский характер и дает новые возможности России в Африке

После недавнего военного переворота в Гвинее глава Национального комитета за объединение и развитие полковник Мамади Думбуйя встретился с российским послом Вадимом Разумовским. На встрече они обсудили нынешние положение дел в африканской стране.

Недавний переворот в Гвинее имеет антифранцузский характер, так как был направлен против марионеточного правительства Альфе Конде. Бывший президент имеет тесные связи с Францией, а также был вхож в компанию к Саркози и Джорджу Соросу.

Конде надеялся на поддержку из Парижа, однако "сюзерены" его бросили. Это уже не в первый раз, когда Франция так поступает, стоит вспомнить покойного президента Чада Идриса Деби, который также много лет был сателлитом Пятой республики и по странному совпадению погиб сразу, как перестал устраивать ее.

Антифранцузское движение набирает обороты по всей Африке, местное население устало терпеть неоколониальные амбиции Франции и других западных стран, которые считают африканцев "людьми второго сорта". Такие настроения по всему континенту ставят под удар марионеточные правительства, каким была администрация Конде.

В этой ситуации важна Россия может получить новых партнеров, если вовремя вольется в происходящие в Африке процессы. Уже сейчас в континент активно заходит Турция, развивает свои инвестиционные проекты Китай. Самое время российским ведомствам, например, министерствам Сергея Лаврова и Сергея Шойгу обратить пристальное внимание на возможность стратегического сотрудничества со странами Африки, откуда уходит Франция.

И судя по встрече Думбуйя с российским послом, даже те фигуры, которые связывают с Парижем, разочарованы политикой бывших метрополий и готовы искать новые возможности.