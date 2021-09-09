Путин сделал Лукашенко сюрприз на совместной пресс-конференции

Путин сделал Лукашенко сюрприз на совместной пресс-конференции
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский президент сильно удивил белорусского лидера

После прошедших пререговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Москве главы стран дали совместную пресс-конференцию. Во время общения с журналистами российский лидер сделал важное объявление, которое сильно удивило белорусского главу. 

Путин заявил, что в этот момент правительственная комиссия решила снять все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией. 

"Вы мне об этом не говорили", – отреагировал Лукашенко.

Подробнее о том, как прошла пресс-конференция между главами стран – в материале "Утро.News". 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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