Российский президент сильно удивил белорусского лидера

После прошедших пререговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Москве главы стран дали совместную пресс-конференцию. Во время общения с журналистами российский лидер сделал важное объявление, которое сильно удивило белорусского главу.

Путин заявил, что в этот момент правительственная комиссия решила снять все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией.

"Вы мне об этом не говорили", – отреагировал Лукашенко.

Подробнее о том, как прошла пресс-конференция между главами стран – в материале "Утро.News".