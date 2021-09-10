Церемония прощания проходит в Москве

Сегодня, 10 сентября, все желающие пришли отдать дань памяти героически погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву. Траурное мероприятие организовано в помещениях Национального центра управления в кризисных ситуациях ведомства.



Гроб скоропостижно скончавшегося в результате несчастного случая министра размещен на высоком постаменте. Рядом с последним пристанищем Евгения Николаевича выложены на атласных подушечках государственные награды выдающегося министра. В церемонии участвует почетный караул.

Многие простые жители России подошли к зданию, чтобы проститься с покинувшим этот мир государственным деятелем. Особо растроганные люди не сдерживают слезы – история высокопоставленного госслужащего, который ценой своей жизни пытался спасти товарища, мало кого оставила равнодушными, отмечают журналисты РИА "Новости".

Известно, что прах покойного будет захоронен на его родине в Санкт-Петербурге. Последнее пристанище Евгений Зиничев обретет на Северном кладбище.

Проститься с главой МЧС пришли многие высокопоставленные лица и знаменитости. Российский певец Денис Майданов подчеркнул, что смерть главного спасателя страны является огромной потерей для всего государства. В беседе с корреспондентом телеканала "360" артист отметил, что покойный был "настоящим боевым офицером", на которого равнялись многие люди.

Кстати, недавно политолог Дмитрий Солонников выступил с оригинальным предположением, что покойного руководителя МЧС готовили в президенты нашей страны.