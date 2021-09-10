Украинцам повысят плату за газ после запуска "Северного потока-2"

Украинцам повысят плату за газ после запуска "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
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Жителей Незалежной заставят расплачиваться за политические амбиции киевских властей

После запуска газопровода "Северный поток -2" тарифы на газ для населения Украины могут повыситься вдвое. Об этом предупредил депутат Верховной рады от "Батькивщины", входящий в комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, Алексей Кучеренко.

Он пояснил, что с началом эксплуатации нового газопровода Россия снизит транзит газа через Украину. Дело может дойти до того, "встанет вопрос (…) физического наличия газа в системе", заявил нардеп в эфире телеканала "Наш".

В результате Киеву придется использовать газ, закачанный ранее в хранилища, и начать настоящий, "физический" реверс топлива из европейских стран, передает телеканал "360". А это не просто сложно, но и дорого, и расходы лягут на простых украинцев:

"Цена на газ, условно, те 8 гривен от "Нафтогаза" (цена газа для населения сейчас – прим. ред.), 2 гривны добавит "Укртрансгаз" (оператор подземных хранилищ – прим. ред.) и еще 2 гривны, условно, добавит газораспределяющая компания. Вот вам конечная цена для населения",

– подсчитал нардеп, добавив, что при транзите менее 15 млрд кубометров в год украинская ГТС вообще окажется пустой.

По действующему контракту "Газпром" в 2021 – 2024 г.г. должен транспортировать в Европу через Украину 40 млрд кубометров газа в год. За объем меньше полагается штраф. Для дополнительных объемов Киев вправе объявлять особую цену. В последние месяцы РФ отказывается выкупать дополнительные объемы из-за слишком высоких тарифов с украинской стороны. Киев же отказывается возобновлять с Москвой договор на покупку газа.

Строительство нового газопровода между РФ и Германией подходит к концу. Как сообщает "Блумберг", запуск "Северного потока-2" назначен на 1 октября. На Западе уверяют, что заставят Москву использовать киевскую ГТС и дальше. Однако, по прогнозам экспертов, после 2024 года РФ, если и будет транспортировать "голубое топливо" через Незалежную, то не более 15 млрд кубометров в год.

Источник: Телеканал "Наш"
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость306756
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Дак с самого начала свое нэзалэжности терроризировали ЕС и Россию своей трубой, СП-2 не просто так построили, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. А людей жалко, и жалко лишь потому что в ихнем правителстве сидят уникальные идиоты.
Настоящий Одессит
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Бобы закупить будет дешевле. Нэхайте свой газ идиёты.
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