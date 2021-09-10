Много лет погибший офицер постоянно находился рядом с президентом РФ

В России прощаются с главой МЧС Евгением Зиничевым. Похоронят его на Северном кладбище в родном Санкт-Петербурге, рядом с родителями. Но сначала траурная церемония пройдет в Москве.

Чтобы проститься с Зиничевым, президент Владимир Путин перекроил свой график: перенес встречу победителями Олимпиады в Токио, отменил ряд мероприятий. В окружении главы государства знают: погибший глава МЧС был не просто министром для Путина, а по-настоящему близким человеком.

"Десять лет из своих 55 он (– Евгений Зиничев) был среди тех, кого называют "группой офицеров, обеспечивающих безопасность президента". С 2006 по 2015 год, каждый день рядом, в Кремле, в Белом доме, в любой точке страны и за ее пределами. Все, что пережил в эти годы Путин, фактически пережил и Зиничев",

– пояснил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в телеграм-канале RT, сопроводив публикацию старым фото.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин "обязательно" придет лично проститься с Евгением Зиничевым.

Глава МЧС погиб 8 сентября во время межведомственных учений в Норильске, пытаясь спасти человека. Церемония прощания организована в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве.