Оплошности президента изрядно надоели его окружению

При упоминании имени главнокомандующего США Джозефа Байдена у многих, в первую очередь, всплывают в памяти бесконечные конфузы президента. 78-летний глава государства давно стал мировым посмешищем, что впрочем несильно умаляет его огромный политический вес. Зато соратникам руководителя США приходится нелегко. Чувство стыда за высокого начальника преследует их на протяжении всего президентства Байдена.



Оказалось, что некоторые настолько эмоционально реагируют на оплошности главнокомандующего, что даже не в силах в прямом эфире смотреть его выступления. Такой информацией с изданием Insider поделились осведомленные источники в президентской администрации.

Работающие вместе с главнокомандующим эксперты испытывают острое чувство досады за своего руководителя. Для некоторых подобного рода ощущения настолько невыносимы, что они отключают звук, когда идет прямая трансляция с речью Байдена. Особо впечатлительные и вовсе выключают телевизор, чтобы даже не видеть лицо говорящего (иногда непонятно о чем и на каком языке) президента.

Напомним, совсем недавно главнокомандующий американцев перепутал название столицы Катара. В его интерпретации Доха превратилась в некое "Дахо". До этого Байден запутался в американских президентах. Политику сложно запомнить, кто правил до него.