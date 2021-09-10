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С 21 сентября Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Воздушное сообщение, которое было ограничено из-за пандемии коронавируса, будет восстановлено в полном объеме. Решение было принято в результате предварительного обсуждения этой идеи правительством.
Ранее стало известно, что во время пресс-конференции Владимир Путин сделал Александру Лукашенко сюрприз. Российский президент объявил, что РФ решила снять все ковидные ограничения на авиасообщение, чем очень удивил белорусского коллегу.
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