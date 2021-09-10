В ходе Инвестсабантуя "Зауралье–2021" в Сибае открыли Нулевой километр и провели акцию "Прошагай город"

10 сентября в городе Сибае Республики Башкортостан проходит третий Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021". Традиционно организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Правительство Республики Башкортостан

Более тысячи участников, среди которых представители государственных органов власти и бизнес-сообщества, эксперты и общественные деятели, инвесторы из России и зарубежья, приехали поделиться своим опытом и подискутировать на такие темы, как развитие сельского хозяйства, промышленности, культуры и туризма и сохранение экологии.

Форум стартовал с двух ярких мероприятий – открытия знака "Нулевой километр" на главной площади Сибая, а также Всероссийской акции "Прошагай город".

Открывая новый арт-объект, знак "Нулевой километр", глава администрации городского округа Сибай Рустем Афзалов отметил, что 10 сентября для жителей города двойной праздник.

"Сегодня проводится, ставший традиционным, Всероссийский инвестсабантуй "Зауралье-2021", который является визитной карточкой города Сибая и республики Башкортостан. Кроме того, проходит День города, который также является знаковым событием. В его рамках мы открываем новый арт-объект – знак "Нулевой километр", как символ начала туристических маршрутов", – подчеркнул Рустем Афзалов, поздравив горожан и гостей республики с этими событиями.

В ходе приветственной речи старший управляющий директор Фонда развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) Вячеслав Якутик отметил, что цель проекта "Прошагай город" – это повышение информированности о городе на Google и "Яндекс-картах".

"Для туристов на карты наносятся интересные красивые места, кафе, где подают национальные блюда. Для бизнеса данный проект – это возможность заявить о себе", – пояснил Вячеслав Якутик.

Заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики республики Башкортостан Екатерина Кликунова, принимавшая участие в торжественной церемонии, подчеркнула, что цели проекта "Прошагай город" – повышение туристической привлекательности, развитие малого и среднего предпринимательства, оживление городских пространств и возможность для бизнеса заявить о себе.

Проект "Прошагай город" получил новое направление в рамках Петербургского международного экономического форума-2021. Так, теперь он специализируется на экологическом просвещении. Участники акции включают в карту объекты, такие как экотропы, пункты сбора и переработки сырья, в том числе, раздельного сбора мусора, а также природные достопримечательности и зоны отдыха.

Как рассказал Вячеслав Якутик, на Восточном экономическом форуме появился специальный символ – след редкой кошки, который показывает, как хрупка природа.

"Этим знаком мы отмечаем места, которые требуют особого отношения", – добавил он.

После приветственной части пять команд получили маршрутные карты и отправились в путь – прошагать Сибай.

Открыли променад гости, которые прошлись по центральной аллее от нового арт-объекта "Нулевой километр".

В ходе акции участники команд прогулялись по центральным улицам города, увидели памятники и арт-объекты. Части из них, как и информации о некоторых парках и скверах, кафе башкирской кухни, пока не было на онлайн-картах. С помощью проекта данные планируют актуализировать и систематизировать.

Кроме того, во время прогулки были отмечены объекты, которые требуют особого экологического внимания. На них нанесли символы "экопрошагайки" – наклейки "след редкой кошки".

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров уверен, что форум "Зауралье-2021" станет еще одним шагом к формированию делового климата и повышению инвестиционной привлекательности всего Башкортостана и Зауралья республики.

Мероприятия в рамках подготовки и проведения форума "Зауралье-2021" проводятся с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Проект был запущен Фондом развития моногородов совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, компаниями Google и "Яндекс" в 2019 году. За 2 года в нем приняли участие более 460-ти городов, на онлайн-карты было нанесено свыше 7-ми тысяч новых объектов. В 2021 году проект "Прошагай город" получил новое направление в рамках Петербургского международного экономического форума, теперь его важнейшая составляющая – это экологическое просвещение.