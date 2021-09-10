О роковом дне женщина вспоминает часто

11 сентября 2001 года итальянка Мартина Гасперотти приехала к злополучным башням-близнецам в Нью-Йорке. Девушке необходимо было подняться на верхний этаж центра, она уже направлялась к лифту, как вдруг раздался взрыв. В этот момент она почти зашла в кабину. Спустя почти 20 лет чудом выжившая рассказала, как эти события изменили ее отношение к жизни.

Сейчас она проживает в родной Италии врачом. Когда Гасперотти вернулась из Америки, то стала работать частным стоматологом, уволившись из государственной больницы. С возрастом итальянка осознала, что хочет жить так, как нравится ей самой. Решение начать самостоятельную практику позволило ей грамотнее распоряжаться своим временем.

"Это решение пришло с осознанием того, что вся жизнь – это миг. И понимаешь это, когда трогаешь ее рукой, как это сделала я",

– объяснила свидетельница жутких событий.

О дне, когда произошел теракт, итальянка вспоминает часто. Как оказалось, она не сразу поняла, что произошло. Более того, она думала, что в мегаполисе достаточно шумно, поэтому не сразу придала значение жуткому грохоту снаружи.

Когда Гасперотти увидела, как люди начали спешно покидать здание, то тоже направилась к выходу. Никакой эвакуации не было, предупреждений тоже. На улицу ее вело любопытство, а не ощущение, что произошло что-то страшное.

При этом итальянка отмечает, что 11 сентября для нее – счастливый день. И до этого число 11 имело для Гасперотти особое значение, но после этого рокового дня цифра обрела новый смысл.

"11 сентября стало днем отдыха и размышлений",

– рассказывает выжившая, отмечая, что старается не работать в этот день.

Сейчас Гасперотти старается жить и радоваться, хотя и подчеркивает, что в современных реалиях это не так просто.

Напомним, что ранее "Талибан" (террористическое движение, запрещено в РФ) опроверг причастность бен Ладена к терактам 11 сентября в США.