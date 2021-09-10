"Единая Россия" подготовила закон о запрете списания соцвыплат за долги

"Единая Россия" подготовила закон о запрете списания соцвыплат за долги
Фото: duma.gov.ru
Документ уже поступил в Государственную думу

Деньги, которые государство направляет на поддержку граждан, должны быть неприкосновенны. На этом настаивает партия "Единая Россия". В связи с этим она предлагает законодательно запретить банкам списывать эти средства со счетов граждан в рамках исполнительных производств и кредитных обязательств.

Как пояснил один из авторов внесенного в Госдуму документа, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, получатель соцвыплат вправе направить эти деньги на погашение долгов, но только в добровольном порядке. Автоматическое списание банками недопустимо.

В перечень социальных пособий, не подлежащих списанию, предлагается включить все выплаты, направленные на социальную поддержку граждан.

"В их числе – поддержка малообеспеченных беременных женщин и денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи", – сообщил Андрей Исаев.

В законопроекте указывается, что для списания средств, полученных в качестве соцподдержки, на погашение потребительских кредитов гражданин должен будет оформить в банке добровольное согласия. Но если жизненные обстоятельства человека изменятся, он сможет в течение 14 дней после списания обратиться в банк с заявлением о возврате средств, и банк будет обязан выполнить эту просьбу в трехдневный срок.

Ранее президент РФ на Съезде "Единой России" поднял вопрос о защите получателей соцвыплат от кредиторов.

Источник: Единая Россия
Николай ВИКТОРОВ

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