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Россия до сих пор не может побить рекорд по золотым медалям Игр 2000 года, которые прошли в Сиднее. В Кремле уверены, что дело в распаде СССР.
Дмитрий Песков заявил, что ранее страна была единой. Это касается и территории, и населения. Однако после распада Советского Союза многое было потеряно, в том числе и в спорте.
"В 2000 году соревновались те, кто был после развала СССР",
– цитирует Пескова URA.ru.
Однако голос Кремля подчеркнул, что несмотря на это Россия смогла быстро нарастить потенциал.
Ранее Владимир Путин не исключил, что Олимпиада-2036 пройдет в России.
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