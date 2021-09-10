Успех тех лет по-прежнему не удается повторить

Россия до сих пор не может побить рекорд по золотым медалям Игр 2000 года, которые прошли в Сиднее. В Кремле уверены, что дело в распаде СССР.

Дмитрий Песков заявил, что ранее страна была единой. Это касается и территории, и населения. Однако после распада Советского Союза многое было потеряно, в том числе и в спорте.

"В 2000 году соревновались те, кто был после развала СССР",

– цитирует Пескова URA.ru.

Однако голос Кремля подчеркнул, что несмотря на это Россия смогла быстро нарастить потенциал.

Ранее Владимир Путин не исключил, что Олимпиада-2036 пройдет в России.