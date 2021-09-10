"Единая Россия" предложила навсегда лишать свободы педофилов-рецидивистов

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

За повторное надругательство над ребенком преступник должен лишаться свободы пожизненно. На этом настаивают в "Единой России". Там подготовили и внесли на рассмотрение Госдумы документ, предусматривающий максимальное наказание для ранее судимых педофилов, совершивших аналогичное преступление повторно.

"Кемеровское дело должно стать последней трагедией, когда от рук ранее судимого педофила гибли бы дети",

– подчеркнул один из авторов законопроекта, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

Согласно инициативе "ЕР", наказание в виде пожизненного лишения свободы предполагается для педофилов, если совершенное ими сексуальное насилие над ребенком сопряжено с другим тяжким преступлением или совершено в отношении двух или более детей. Также максимально жесткое наказание предусматривается для педофилов, совершивших данное преступление повторно.

Кроме того, предлагается внести правки в ст. 131 и 132 УК РФ и поднять возраст потерпевших по этим статьям с 14 до 18 лет.

Ранее в Кемеровской области были найдены убитыми две 10-летние девочки. В качестве подозреваемого задержан 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за сексуальное насилие над детьми. По данным следствия, мужчина расположил школьниц к себе сладостями, заманил в заброшенный дом, где изнасиловал, а затем убил, чтобы скрыть следы преступления.