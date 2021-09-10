Как избавиться от пятен на вещах: народные методы

Как избавиться от пятен на вещах: народные методы
Фото: Polly Wreford / Narratives / www.globallookpress.com
Тратиться на дорогие средства не придется

Далеко не все используют при стирке вещей бытовую химию. Одни переживают, что она нанесет вред здоровью, другие попросту не могут позволить себе средства из-за кусающихся цен. На помощь придут народные методы.

Чтобы избавиться от пятен и прочей грязи, можно использовать то, что есть под рукой практически у каждой хозяйки.

Сода

Сода не только выведет пятна, но и вернет свежесть белым вещам. Для этого необходимо смешать 90 граммов порошка с 60 граммами хозяйственного мыла, натертого на крупной терке. Также нужно добавить пять капель лавандового масла. Все ингредиенты соединяют с литром холодной воды. После того, как раствор закипит, погрузите в него вещи примерно на четыре часа.

Аспирин

Разотрите пять таблеток аспирина в порошок, после чего смешайте с литром воды. В полученном растворе замочите грязные вещи. По истечении часа отправьте белье в стиральную машинку. После такой процедуры от пятен не останется и следа.

Натрий борат

Натрий борат является не только пятновыводителем, но и своеобразным кондиционером для белья. После него вещи станут более мягкими. Чтобы убить сразу двух зайцев, смешайте 150 граммов натертого хозяйственного мыла, 500 граммов пищевой соды, 200 граммов натрия бората и несколько капель масла чайного дерева. Сначала залейте мыльную стружку кипятком, а затем добавьте оставшиеся ингредиенты. Здесь есть важный нюанс – этот метод не подходит для стирки цветных вещей. 

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как вернуть белый цвет вещам. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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