Тратиться на дорогие средства не придется

Далеко не все используют при стирке вещей бытовую химию. Одни переживают, что она нанесет вред здоровью, другие попросту не могут позволить себе средства из-за кусающихся цен. На помощь придут народные методы.

Чтобы избавиться от пятен и прочей грязи, можно использовать то, что есть под рукой практически у каждой хозяйки.

Сода

Сода не только выведет пятна, но и вернет свежесть белым вещам. Для этого необходимо смешать 90 граммов порошка с 60 граммами хозяйственного мыла, натертого на крупной терке. Также нужно добавить пять капель лавандового масла. Все ингредиенты соединяют с литром холодной воды. После того, как раствор закипит, погрузите в него вещи примерно на четыре часа.

Аспирин

Разотрите пять таблеток аспирина в порошок, после чего смешайте с литром воды. В полученном растворе замочите грязные вещи. По истечении часа отправьте белье в стиральную машинку. После такой процедуры от пятен не останется и следа.

Натрий борат

Натрий борат является не только пятновыводителем, но и своеобразным кондиционером для белья. После него вещи станут более мягкими. Чтобы убить сразу двух зайцев, смешайте 150 граммов натертого хозяйственного мыла, 500 граммов пищевой соды, 200 граммов натрия бората и несколько капель масла чайного дерева. Сначала залейте мыльную стружку кипятком, а затем добавьте оставшиеся ингредиенты. Здесь есть важный нюанс – этот метод не подходит для стирки цветных вещей.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как вернуть белый цвет вещам.