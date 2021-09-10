Собянин назвал центры самбо и бокса в Лужниках не имеющими аналогов в мире

Первые соревнования в строящемся спортивном комплексе могут пройти уже в начале 2022 года

Строительство международного центра самбо и центра бокса ведется в "Лужниках" активными темпами. Планируется, что объекты будут сданы уже в конце 2021 года, а в новом году они уже смогут принять первые соревнования. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший строящееся здание.

Два спортивных центра разместятся под одной крышей. Но функционировать они будут независимо друг от друга: у каждого предусмотрены свои входы и парковки.

"В одном комплексе создаются два центра мирового уровня: центр бокса и центр самбо. Это и тренировочные залы, и залы для проведения соревнований любого уровня, в том числе и мировых чемпионатов",

– отметил мэр Сергей Собянин.

Еще до начала строительства авторы проекта изучили лучший мировой опыт, пообщались со специалистами, посетили Институт дзюдо в Париже, Институт Кодокан в Японии, мировые центры по боксу Sofia Sport Hall в Болгарии, Volleyball Venue в Грузии. Поэтому сейчас можно смело утверждать: строящийся комплекс в "Лужниках" не имеет аналогов в мире.

Центры бокса и самбо полностью укомплектуют для проведения тренировок и соревнований. Там будут залы для состязаний и занятий, спортивно-оздоровительный бассейн, медико-восстановительный центр, тренажерный зал и конференц-зал. Расслабиться после тренировок поможет блок сауны и хаммама.

Особенностью комплекса станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания. Такое архитектурное решение будет использовано на объектах подобного уровня впервые.

В комплексе можно будет организовать теоретические учебные занятия для спортсменов и курсы повышения квалификации для тренеров и судей. Но главное, что по наполнению объект полностью соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо, поэтому здесь можно будет проводить соревнования мирового уровня.

За последние годы в Москве построили около 140 крупных спортивных объектов – бассейнов, ледовых арен, футбольных полей. Поэтому атлеты из Москвы добиваются впечатляющих результатов на соревнованиях. В частности, каждая третья олимпийская медаль в Токио была завоевана столичными спортсменами.

Для горожан, старающихся поддерживать здоровый образ жизни, спортивная инфраструктура создается в шаговой доступности от дома. В рамках программы "Мой район" ремонтируются и строятся с нуля хоккейные и футбольные площадки, устанавливаются уличные тренажеры, выделяются велосипедные дорожки.