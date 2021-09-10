Перемены ожидаются и в других областях, которые касаются связи и информатизации

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства.

Москва и Минск договорились, что в скором времени будут разработаны новые и актуализированы уже имеющиеся соглашения, касающиеся связи и информатизации. Также планируется унифицировать законодательства в области почтовой связи и построить инфраструктуру сетей связи, уточняет RT.

В совместном заявлении премьер-министров сообщается и о гармонизации использования электронных документов и электронной подписи.

Ранее стало известно, что с 21 сентября Россия снимает ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией.