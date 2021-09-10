Между Россией и Белоруссией отменят роуминг

Перемены ожидаются и в других областях, которые касаются связи и информатизации

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. 

Москва и Минск договорились, что в скором времени будут разработаны новые и актуализированы уже имеющиеся соглашения, касающиеся связи и информатизации. Также планируется унифицировать законодательства в области почтовой связи и построить инфраструктуру сетей связи, уточняет RT

В совместном заявлении премьер-министров сообщается и о гармонизации использования электронных документов и электронной подписи. 

Ранее стало известно, что с 21 сентября Россия снимает ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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