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Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства.
Москва и Минск договорились, что в скором времени будут разработаны новые и актуализированы уже имеющиеся соглашения, касающиеся связи и информатизации. Также планируется унифицировать законодательства в области почтовой связи и построить инфраструктуру сетей связи, уточняет RT.
В совместном заявлении премьер-министров сообщается и о гармонизации использования электронных документов и электронной подписи.
Ранее стало известно, что с 21 сентября Россия снимает ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией.
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