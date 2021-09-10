Собянин рассказал о логике введения и отмены ограничений по Covid-19

Собянин рассказал о логике введения и отмены ограничений по Covid-19
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Решения принимаются ситуативно

Ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции в Москве, принимаются и отменяются в зависимости от уровня заболеваемости. Главное условие – обеспечить всех москвичей медицинской помощью. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на встрече с горожанами.

По словам мэра, правительство столицы не раз уже сталкивалось с критикой предпринимаемых мер. В том числе некоторые пытались найти связь между ограничениями и политическими событиями. Но все подозрения лопаются как мыльный пузырь, если посмотреть на даты и диаграммы, которые наглядно демонстрируют, как развивалась эпидемия и какие решения на этом фоне принимала мэрия.

В частности, весной 2020 г., когда коронавирус только наступал, главной задачей было обеспечить пациентов местами в стационарах. Были развернуты мобильные госпитали, на базе поликлиник создали КТ-центры, которые позволили диагностировать болезнь без проведения ПЦР-тестов.

При этом введенные ограничения в виде самоизоляции и карантина позволили затормозить распространение болезни и тем самым спасти экономику от глубокого провала. В результате в дальнейшем Москва смогла обойтись без локдаунов.

Когда пошел штамм "дельта" – более заразный и опасный вариант Covid-19 – пришлось вводить обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг, здравоохранения, то есть тех, кто особенно много контактирует с другими людьми. Параллельно начались проверки QR-кодов у посетителей заведений общепита. С одной стороны, это позволило не закрывать рестораны, с другой – послужило стимулом для вакцинации граждан.

Благодаря этим мерам заболеваемость коронавирусом снизилась почти в два раза. Для приема плановых пациентов в стационарах освободилось более шести тысяч коек. И город не стал тянуть с ослаблением ограничений.

Важно, что сегодня Москва научилась прогнозировать всплески заболеваемости коронавирусом, а ее система здравоохранения способна эффективно реагировать на изменения ситуации, в том числе экстренно разворачивать дополнительные койки. Так что главный критерий при принятии решений об ограничениях –  обеспечить каждого москвича необходимой медицинской помощью – остается в силе. 

В середине августа в Москве было отменено требование о переводе на удаленную работу 30% сотрудников предприятий и организаций, в том числе пожилого возраста. Перестали действовать и некоторые другие ограничения. Это позволило провести в Москве в сентябре первый за последние полтора года городской фестиваль "Цветочный джем" и празднование Дня города.

За последние сутки в Москве выявили 1566 новых случаев коронавируса. Примерно столько же – в Санкт-Петербурге.

Николай ВИКТОРОВ

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