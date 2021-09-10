Доверие Путину выросло почти на 3% за неделю

Доверие Путину выросло почти на 3% за неделю
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Работу президента положительно оценивает более 60% россиян

По данным ВЦИОМ, 64,6% граждан доверяют российскому президенту Владимиру Путину, а недоверие выразили 30,9% человек. Таким образом, за минувшую неделю доверительное отношение граждан увелчилось на 3%. 

В целом работу главы страны одобряют более 60% россиян. При этом 29,6% отметили, что к его деятельности на посту президента относятся неодобрительно.

Опрос был проведен с 30 августа по 5 сентября. Более 11 тысяч человек в возрасте от 18 лет опросили по телефонному интервью. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. 

Источник: ВЦИОМ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
да хоть на 4 процента
100 минус 4 недоверяют 96 процентов))
1
новости партнеров
По теме

Кремль одержал стратегическую победу после переговоров Путина с Лукашенко

Москва начнет "обкатывать" успешную схему уже на полях ЕАЭС

Слова Лукашенко об отсутствии планов поглощения Белоруссии рассмешили Путина - видео

Глава РФ красноречиво отреагировал на высказывание коллеги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей