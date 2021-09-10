Доверие Путину выросло почти на 3% за неделю

Работу президента положительно оценивает более 60% россиян

По данным ВЦИОМ, 64,6% граждан доверяют российскому президенту Владимиру Путину, а недоверие выразили 30,9% человек. Таким образом, за минувшую неделю доверительное отношение граждан увелчилось на 3%.

В целом работу главы страны одобряют более 60% россиян. При этом 29,6% отметили, что к его деятельности на посту президента относятся неодобрительно.

Опрос был проведен с 30 августа по 5 сентября. Более 11 тысяч человек в возрасте от 18 лет опросили по телефонному интервью. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.