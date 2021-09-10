Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
26-летнего молодого человека, который совершил убийство подростка, отправят за решетку почти на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Трагедия произошла в марте этого года. 15-летний мальчик, проживающий в городе Зеленоград, приехал погулять в Солнечногорск. У автобусной остановки он встретил обвиняемого. Тот предложил подростку пойти к нему домой.
В какой-то момент молодой человек решил расправиться с новым знакомым. Он взял нож и зарезал мальчика. От полученных травм подросток скончался на месте, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Убийца попытался скрыться во Владимирской области. К счастью, стражи правопорядка смогли его поймать. Преступника отправят в исправительную колонию строгого режима.
Москва начнет "обкатывать" успешную схему уже на полях ЕАЭС
Военное руководство в Варшаве уже начало демонстрировать Москве танковую мощь республики