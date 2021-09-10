Жителя Солнечногорска признали виновным в убийстве подростка

Преступника отправят в исправительную колонию строгого режима

26-летнего молодого человека, который совершил убийство подростка, отправят за решетку почти на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Трагедия произошла в марте этого года. 15-летний мальчик, проживающий в городе Зеленоград, приехал погулять в Солнечногорск. У автобусной остановки он встретил обвиняемого. Тот предложил подростку пойти к нему домой.

В какой-то момент молодой человек решил расправиться с новым знакомым. Он взял нож и зарезал мальчика. От полученных травм подросток скончался на месте, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Убийца попытался скрыться во Владимирской области. К счастью, стражи правопорядка смогли его поймать. Преступника отправят в исправительную колонию строгого режима.  

Источник: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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