Преступника отправят в исправительную колонию строгого режима

26-летнего молодого человека, который совершил убийство подростка, отправят за решетку почти на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Трагедия произошла в марте этого года. 15-летний мальчик, проживающий в городе Зеленоград, приехал погулять в Солнечногорск. У автобусной остановки он встретил обвиняемого. Тот предложил подростку пойти к нему домой.

В какой-то момент молодой человек решил расправиться с новым знакомым. Он взял нож и зарезал мальчика. От полученных травм подросток скончался на месте, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Убийца попытался скрыться во Владимирской области. К счастью, стражи правопорядка смогли его поймать. Преступника отправят в исправительную колонию строгого режима.