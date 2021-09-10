Путин назначил врио главы МЧС

Путин назначил врио главы МЧС
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новую кандидатуру пришлось выбирать после трагической гибели Зиничева

Владимир Путин назначил нового временно исполняющего обязанности главы МЧС. Им стал генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

До этого он был первым заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее СМИ сообщали, что на должность врио главы МЧС рассматривалось четыре кандидатуры. Среди них был и Чуприян, однако он, по слухам, ответил отказом. 

После этого наиболее вероятным преемником Зиничева считали Андрея Гуровича -  заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, упав со скалы во время спасения человека.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Володька Голобородько
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он не упал со скалы а прыгнул со скалы спасая человека!Не повторяйте вслед за либераснёй С Йыэху Маквы ахинею
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