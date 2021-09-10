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Владимир Путин назначил нового временно исполняющего обязанности главы МЧС. Им стал генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.
До этого он был первым заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ранее СМИ сообщали, что на должность врио главы МЧС рассматривалось четыре кандидатуры. Среди них был и Чуприян, однако он, по слухам, ответил отказом.
После этого наиболее вероятным преемником Зиничева считали Андрея Гуровича - заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, упав со скалы во время спасения человека.
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