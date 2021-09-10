Новую кандидатуру пришлось выбирать после трагической гибели Зиничева

Владимир Путин назначил нового временно исполняющего обязанности главы МЧС. Им стал генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

До этого он был первым заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее СМИ сообщали, что на должность врио главы МЧС рассматривалось четыре кандидатуры. Среди них был и Чуприян, однако он, по слухам, ответил отказом.

После этого наиболее вероятным преемником Зиничева считали Андрея Гуровича - заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, упав со скалы во время спасения человека.