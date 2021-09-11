Неправильно рассчитали пенсию: россиянам подсказали выход

Неправильно рассчитали пенсию: россиянам подсказали выход
Фото: pixabay.com
Что нужно делать, если возникла проблема с выплатами, рассказала сенатор

Если вам неправильно рассчитали размер пенсии, необходимо выяснить причину в территориальном подразделении ПФР. Об этом сообщила зампред комитета Совфеда по соцполитике Елена Бибикова. Она добавила, что ответ сотрудники предоставить обязаны. В случае, если пенсионер считает, что сумму выплат ему рассчитали неверно, нужно идти в ПФР либо обращаться в суд.

Бибикова также озвучила возможные причины подобных проблем с пенсиями. По ее словам, если человек какой-то период не работал (уход за ребенком, за пожилыми родственниками, не сделали запись в трудовой на одном из мест работы), то в стаже образуется пробел. Ситуацию можно исправить, обратившись в ПФР. Сотрудники должны запросить нужные документы и закрыть эту "дыру" в стаже.

Также важным моментом при определении размера пенсии является зарплата, которую человек получал до 2002 года. Бибикова разъяснила, что при расчете выплат ориентируются на заработную плату за 2000-2001-й или за другой пятилетний период до 2002-го. Здесь сотрудники ПФР должны подсказать, какой вариант более выгоден для гражданина.

Ранее россиянам напомнили о дополнительных выплатах к пенсии. Кому и сколько положено, читайте в нашем материале.

Источник: Парламентская газета ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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