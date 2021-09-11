Отвесившего Макрону пощечину мужчину тайно освободили из тюрьмы

Отвесившего Макрону пощечину мужчину тайно освободили из тюрьмы
Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Нарушитель порядка вышел раньше времени

СМИ сообщают, что публично оскорбивший президента Франции Эммануэля Макрона мужчина находится на свободе. Его выпустили тайно.

Напомним, что скандал случился в июне этого года, когда глава республики общался с народом перед региональными выборами. Стоявший в толпе мужчина отвесил Макрону пощечину. Возмутителя спокойствия схватила президентская охрана. 28-летнего Дамьена Тареля приговорили к трем месяцам заключения. Кроме того, смутьяна лишили на три года гражданских прав.

Как передает France Bleu, мужчину освободили сегодня рано утром. Тареля отпустили тайно, на два часа раньше срока. Такие меры приняли для того, чтобы предотвратить столпотворение у тюрьмы города Валанс, где он отбывал наказание.

Ранее читатели французских СМИ, обсуждая инцидент, назвали пощечину Макрону позором и унижением для всех жителей страны.

Источник: France Bleu ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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