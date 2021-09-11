Родственникам пообещали выдать путинские выплаты на умерших пенсионеров

Родственникам пообещали выдать путинские выплаты на умерших пенсионеров
Фото: www.pixabay.com
Родные смогут получить причитающиеся покойным 10 тысяч рублей

Решение российского лидера Владимира Путина выплатить всем пенсионерам единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей получило широкий резонанс и поддержку в обществе. Недавно в ПФР сообщили, что в случае смерти пожилого получателя, денежные средства должны быть переданы его наследникам.

Главнокомандующий страны принял важное для поддержания пенсионеров в трудное время решение. Теперь профильным специалистам предстоит провести разъяснительную работу и ответить на все интересующие граждан вопросы по выплатам. Так, на официальном сайте Пенсионного фонда России указано, что в случае, если пенсионер не успел получить финансовую поддержку и скончался, эти деньги должны быть переданы его родственникам.

Эксперты сообщили, что по закону денежные средства будут переданы членам семьи покойного пенсионера. В случаи их отсутствия юристы определят наследников, которым и отдадут деньги.

Напомним, социально ориентированное решение глава нашего государства утвердил 24 августа текущего года. По решению главнокомандующего, каждый российский пенсионер должен получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Данная сумма предназначена для поддержания пожилых людей в сложный кризисный период. Особо подчеркивается, что деньги причитаются каждому пенсионеру вне зависимости от того, работает он или нет.

К слову, недавно россиянам напомнили о доплатах к пенсии.

Источник: Пенсионный фонд РФ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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