Зданию присвоен статус объекта культурного наследия

Глава столичной администрации Сергей Собянин сообщил, что работы над восстановлением исторического вида помещений прекратившей свою прямую деятельность ГЭС-2 практически подошли к концу. Уникальное культурное пространство получило название Дом культуры "ГЭС-2".



Как подчеркнул градоначальник, новый объект станет украшением российской столицы и центром притяжения местных жителей и туристов. Сергей Собянин лично провел осмотр нового культурного пространства.

Мэр столицы отметил, что изначально данный проект был весьма амбициозен, многие сомневались, что его удастся реализовать на высоком уровне. Однако профильные эксперты приложили все усилия для возрождения исторического здания. Сейчас на территории объекта активно работают специалисты, которые должны наполнить это пространство жизнью.

Напомним, электрическая станция была возведена в начале ХХ века силами архитектора Василия Башкирова. В течение десятилетий объект терял свой исторический облик. Часть декораций было утрачена. Современные специалисты провели кропотливую работу над зданием и вернули ему былое величие.

Собянин особо отметил, что современным архитекторам удалось сохранить ценные исторические элементы, а также придать зданию привлекательный с современной точки зрения вид.

Напомним, деятельность ГЭС-2 решили остановить 2006-м году. К тому времени техника нуждалась в капитальном ремонте. Также решение закрыть станцию благоприятно сказалось на экологической обстановке в центральной части Москвы. В 2009-м году зданию был присвоен статус объекта культурного наследия.