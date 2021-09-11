Многие считают, что у них едва ли не бесконечный срок годности

На самом деле это не так. О том, какие продукты не стоит покупать в больших количествах, в нашем материале.



Специи

Через полгода пряности и специи начинают терять цвет, аромат и свои полезные свойства. Разумнее покупать их по мере надобности. Хранить приправы лучше в стеклянных баночках, которые плотно закрываются.

Кофе

Кофейные зерна начинают "выдыхаться" и терять вкус уже через несколько месяцев. Если вы покупаете необжаренный кофе, то срок его хранения – год. Обжаренные зерна можно хранить максимум два с половиной года. Кстати, вскрытую упаковку с кофе специалисты советуют положить в холодильник. Так он сохранит свой аромат и вкус.

Мука

У нее есть свойство впитывать влагу. Поэтому если большое количество муки хранится в недостаточно сухом помещении, она может просто "размокнуть". Также есть опасность, что в мешке с мукой заведутся жучки. Они могут перебраться и в другие крупы, поселиться на кухне. И вывести их будет очень сложно.

Дрожжи

Если вы печете нечасто, разумнее по мере необходимости покупать небольшие упаковки. В случае с более крупной расфасовкой есть вероятность, что дрожжи попросту перестанут "работать" и тесто не поднимется, когда вы в следующий раз захотите что-то приготовить.

Орехи

Если орехи долго лежат, на них может завестись плесень, которая не видна невооруженным глазом. Она опасна для здоровья.