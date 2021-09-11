Заговаривался от шока: Скабеева показала кадры с российским телеведущим во время трагедии 9/11

Заговаривался от шока: Скабеева показала кадры с российским телеведущим во время трагедии 9/11
Фото: Laura Farr/AdMedia/www.globallookpress.com
Мужчина не смог справиться с эмоциями во время экстренного выпуска

Телеведущая Ольга Скабеева в годовщину трагедии 11 сентября показала в телеграм кадры одного из экстренных выпусков новостей в 2001 году, сделав репост публикации Олега Кашина.

На видео видно, что ее коллега, журналист Петр Марченко, настолько шокирован происходящим, что временами просто заговаривается.

"Посмотрите, прямо вообще (на 4 минуте вторая башня падает в прямом эфире)".

В момент, когда рухнула вторая башня, у Марченко практически не нашлось слов, чтобы дальше озвучивать происходящее.

"Здесь сложно что-либо говорить", – признался ведущий.

Пользователи обратили внимание, насколько эта трагедия потрясла даже профессионального журналиста, который сталкивался с самыми разными ситуациями.

"Марченко классный диктор. Мне он всегда нравился. Видно по нему, что человек сильно переживает, не каждый же день удается комментировать события, где на твоих глазах в прямом эфире гибнет более 3000 человек. Моё уважение этому человеку", – написал один из комментаторов.

Теракты в США совершили 11 сентября 2001 года члены "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). 4 самолета с пассажирами были захвачены. Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра, еще один направили на здание Пентагона, расположенное в пригороде Вашингтона, другой не долетел до столицы и разбился близ города Шанксвилл. Жертвами трагедии стали почти три тысячи человек.

Ранее были опубликованы неизвестные фото теракта 11 сентября.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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