Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Телеведущая Ольга Скабеева в годовщину трагедии 11 сентября
показала в телеграм кадры одного из экстренных выпусков новостей в 2001 году, сделав
репост публикации Олега Кашина.
На видео видно, что ее коллега, журналист Петр Марченко, настолько шокирован происходящим, что временами просто заговаривается.
"Посмотрите, прямо вообще (на 4 минуте вторая башня падает в прямом эфире)".
В момент, когда рухнула вторая башня, у Марченко практически не нашлось слов, чтобы дальше озвучивать происходящее.
"Здесь сложно что-либо говорить", – признался ведущий.
Пользователи обратили внимание, насколько эта трагедия потрясла даже профессионального журналиста, который сталкивался с самыми разными ситуациями.
"Марченко классный диктор. Мне он всегда нравился. Видно по нему, что человек сильно переживает, не каждый же день удается комментировать события, где на твоих глазах в прямом эфире гибнет более 3000 человек. Моё уважение этому человеку", – написал один из комментаторов.
Теракты в США совершили 11 сентября 2001 года члены "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). 4 самолета с пассажирами были захвачены. Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра, еще один направили на здание Пентагона, расположенное в пригороде Вашингтона, другой не долетел до столицы и разбился близ города Шанксвилл. Жертвами трагедии стали почти три тысячи человек.
Ранее были опубликованы неизвестные фото теракта 11 сентября.
Москва начнет "обкатывать" успешную схему уже на полях ЕАЭС
Военное руководство в Варшаве уже начало демонстрировать Москве танковую мощь республики