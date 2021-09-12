Мигранты делали ремонт в одной из квартир

В деле с массовым отравлением жильцов в одном из многоквартирных домов появилась новая деталь. Журналисты заметили, как поздно вечером рабочие съезжали вместе с вещами из того самого подъезда.

Рабочие отметили, что уезжают по собственному желанию, подчеркнув, что их никто не выгонял. Вероятнее всего, покинуть дом мигранты решили, чтобы им не задавали лишних вопросов.

При этом называть причину, почему они вдруг так спешно уехали из дома, рабочие отказались. Как выяснилось, мужчины делали ремонт в одной из квартир. По другим данным, строители занимались капитальным ремонтом. Сами они эту информацию не подтверждают.

Расследование случившегося продолжается. Сейчас на месте работают сотрудники ППС, в очередной раз оцепив дом.

Напомним, что ранее стало известно о гибели двух жительниц столицы. 15-летняя девочка и ее бабушка скончались, накануне поев арбуз, купленный в "Магните". Спустя время в больнице оказалась и мама девочки, но врачам удалось ее спасти. Позже выяснилось, что еще около 10 жильцов дома находятся в больнице с симптомами отравления.

Накануне появилась новая причина гибели поужинавших арбузом москвичек. Не исключено, что они отравились химикатами, которыми обрабатывают помещение в супермаркете.