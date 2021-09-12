У пользователей на экране появлялась надпись о запрете использования гаджета в данном регионе

Известный китайский производитель техники Xiaomi в течение месяца блокирует все смартфоны, которые покупают на территории Крыма. Причем телефоны также не работают в Иране, Сирии, Судане и Северной Корее. Спустя несколько дней после приобретения гаджета на его экране появляется надпись, что политика компании запрещает продажу своей продукции в этом регионе. Об этом стало известно журналистам на прошлой неделе. Представители Xiaomi отреагировали на появившуюся информацию.

В комментарии изданию "Лента.ру" они заявили, что никаких жалоб от пользователей, находящихся на территории Европы и стран СНГ, по поводу блокировки телефонов не поступало.

Аналогичное заявление сделали и в Роспотребнадзоре, указав, что в настоящее время никаких данных о блокировке смартфонов компании на территории Крыма нет. Однако в случае, если они появятся – будет проведена проверка. В ведомстве напомнили гражданам, что они могут обратиться в суд с имущественным иском, если производитель не обеспечивает надлежащую работу устройства.