Эксперт рассказал о смертельных последствиях некоторых веществ

Ежегодно в России происходят отравления арбузом, однако смертельных исходов после этого не бывает. Об этом заявил доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин телеканалу РЕН ТВ. По крайней мере, на его памяти таких случаев не было.

Что именно стало причиной гибели двух человек и госпитализации еще десяти жителей улицы Совхозной до сих пор неизвестно. У всех пациентов наблюдаются признаки острого отравления, как и у погибших бабушки с внучкой. Однако, согласно экспертизе, причиной смерти подростка стал отказ внутренних органов.

Эксперт выдвинул несколько версий, что именно могло привести к такой трагедии. Если дело в арбузе, то, вероятно, он был отравлен намеренно. Либо произошедшее вовсе не связано с ягодой, поскольку некоторые пострадавшие ее в пищу накануне не употребляли.

Он полагает, что причиной могли стать вещества, наподобие боевого химического оружия – схожие компоненты есть в средствах по борьбе с вредителями. Их могли использовать неправильно, либо пренебречь техникой безопасности.

После госпитализации нескольких жильцов журналисты заметили, как дом спешно покидают работники. Что именно сподвигло их на такой шаг они объяснять не стали. Мигранты заявили, что делали ремонт в одной из квартир, однако, по данным СМИ, они занимались капитальным ремонтом многоквартирного дома на Совхозной, в котором проживали бабушка с внучкой.