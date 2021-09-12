Лукашенко привез Путину чемодан с секретными документами: внутри их не оказалось

Лукашенко привез Путину чемодан с секретными документами: внутри их не оказалось
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пресс-секретарь опровергла заявления белорусского лидера

Во время летнего визита в Россию белорусский президент Александр Лукашенко привез с собой небольшой черный чемодан – что именно находилось внутри никто не знал. Позже он рассказал, что там были тайные документы, обнородование которых вызвало бы множество дискуссий. Однако, спустя несколько месяцев пресс-секретарь президента опровергла его слова. 

По словам Натальи Эйсмонт, правда о черном чемоданчике может многих разочаровать – никаких секретных документов в нем не было. В действительности Лукашенко привез на встречу к Путину стандартный набор канцелярских принадлежностей, которые могут пригодиться ему во время переговоров. 

" Я, наверное, вас немного разочарую. <...> Там редко есть что-то такое, чем можно вас удивить", – рассказала она в эфире "России 1". 

При этом она отметила, что главы России и Белорусси часто обмениваются друг с другом документами, помеченными грифами "секретно" и "совершенно секретно", только происходит это по другим каналам, а не с помощью черных чемоданов. 

Напомним, после визита в Сочи Александр Лукашенко рассказывал, что в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные специально для российского президента белорусскими спецслужбами. Встреча глав произошла после инцидента с задержанием самолета Ryanair с Романом Протасевичем.

Роман ИГНАТОВ
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