Пресс-секретарь опровергла заявления белорусского лидера

Во время летнего визита в Россию белорусский президент Александр Лукашенко привез с собой небольшой черный чемодан – что именно находилось внутри никто не знал. Позже он рассказал, что там были тайные документы, обнородование которых вызвало бы множество дискуссий. Однако, спустя несколько месяцев пресс-секретарь президента опровергла его слова.

По словам Натальи Эйсмонт, правда о черном чемоданчике может многих разочаровать – никаких секретных документов в нем не было. В действительности Лукашенко привез на встречу к Путину стандартный набор канцелярских принадлежностей, которые могут пригодиться ему во время переговоров.

" Я, наверное, вас немного разочарую. <...> Там редко есть что-то такое, чем можно вас удивить", – рассказала она в эфире "России 1".

При этом она отметила, что главы России и Белорусси часто обмениваются друг с другом документами, помеченными грифами "секретно" и "совершенно секретно", только происходит это по другим каналам, а не с помощью черных чемоданов.

Напомним, после визита в Сочи Александр Лукашенко рассказывал, что в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные специально для российского президента белорусскими спецслужбами. Встреча глав произошла после инцидента с задержанием самолета Ryanair с Романом Протасевичем.