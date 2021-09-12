Использование жидкого мыла или иных моющих средств может стать причиной серьезного заболевания

В самом разгаре сезон овощей и фруктов. Далеко не у всех есть возможность полакомиться свежими продуктами со своих грядок, поэтому на помощь приходят магазинные товары. Но перед употреблением в пищу их необходимо тщательно вымыть. И делать это нужно правильно, чтобы избежать печальных последствий.

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ

Врач Мария Лопатина предупредила, что в период коронавирусной инфекции все овощи, фрукты и ягоды нужно хорошенько мыть перед употреблением. Также не стоит рисковать и пробовать продукты прямо на рынке.

Так, ягоды и фрукты, у которых нет жесткой кожуры, лучше ненадолго замочить в воде, а после промыть под обычной проточной водой. Это касается малины, абрикосов, слив.

Жесткие фрукты можно не замачивать. Достаточно будет помыть их под водой, а после убрать кожуру.

Для лучшего эффекта можно воспользоваться щеткой, но ни в коем случае не мойте овощи и фрукты с помощью моющих средств. На некоторых упаковках сейчас стоит пометка "эко", другие же производители обещают, что раствор подходит для мытья продуктов. Но лучше не рисковать, потому что средств может попасть в кишечник и серьезно навредить микрофлоре. Особенно, если мыло или жидкость для мытья посуды имеют антибактериальный эффект.

Последствия могут быть самыми разными вплоть до синдрома раздраженной кишки, вылечить который очень непросто.

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