Собянин объявил о готовности еще трех станций БКЛ

Собянин объявил о готовности еще трех станций БКЛ
Фото В.Новиков. Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Кольцо планируется замкнуть в конце 2022 - начале 2023 года

Большая кольцевая линия метро готова на 88%, а проходка тоннелей завершена на 97%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В День города градоначальник провел технический пуск еще трех станций БКЛ – "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково".

В ближайшее время будут запущены еще два участка большого кольца – западный и юго-западный, сообщил Собянин. "Значительная часть Большой кольцевой линии метрополитена должна заработать одновременно", – отметил мэр.

Технические пуски позволяют подготовиться к полноценному открытию новой линии, пояснил градоначальник. Работы на БКЛ постепенно завершаются – кольцо планируется замкнуть в конце 2022 года или начале 2023-го.

Собянин поблагодарил работников метрополитена. Он напомнил, что БКЛ пересекает радиальные линии подземки – приходится состыковывать старые и новые линии.

"Сложнейшая работа. Но я думаю, мы с ней справимся, и в ближайшие месяцы здесь уже пойдут поезда с пассажирами",

– уверен Собянин.

Во время технического пуска участка организуется запуск тестового поезда без пассажиров. Это позволит проверить работоспособность всех систем. В случае выявления замечаний их устранят.


"Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" откроются до конца текущего года. Станции входят в участок от "Мневников" до "Каховской". Его полноценный запуск увеличит количество действующих станций большого кольца с 12 до 22 – две трети всей БКЛ.

Открытие новых станций существенно разгрузит участки Арбатско-Покровской и Филевской линий. Многие местные жители пересядут на метро – нагрузка на улично-дорожную сеть снизится.

Анна СОРОКИНА
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