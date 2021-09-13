Эксперт предположил, что кто-то специально ввел ядовитые вещества в продукт

Несколько дней назад в доме на Совхозной улице произошел тревожный инцидент – несколько человек попали в больницу с симптомами отравления. Двое, бабушка и внучка, скончались в реанимации. Выяснилось, что незадолго до трагедии родственницы употребляли в пищу арбуз, купленный в "Магните". По словам криминалиста Сергея Максимова, в продукте мог содержаться яд.

При этом эксперт обратил внимание на то, что имеющаяся в плодах концентрация химии – удобрений или средств для дезинфекции, не может повлечь за собой летальный исход. Максимов поделился предположением, что кто-то специально "напичкал" арбуз ядовитыми веществами, передают "Известия".

Сергей вспомнил похожий случай, когда человек, работающий в школьной столовой, добавлял яд в хлебобулочные изделия. Как позже выяснилось, у него были проблемы с психикой.

Криминалист не исключает, что в случае с бабушкой и внучкой могло произойти так же. Мол, кто-то, испытывая чувство ненависти к окружающим, мог использовать отравляющие вещества.

Интересен тот факт, что в крови погибших обнаружили следы этиленгликоля. Это органическое соединение добавляют в состав жидкости для автомобильных стекол и другой химии. Возбуждено уголовное дело. По факту отравления проводится проверка.

Ранее доктор химических наук Дмитрий Мустафин оценил инцидент с "арбузным отравлением" в Люблино. Он тоже выдвинул версию, что некто намеренно отравил плод. Также специалист считает, что при выращивании растений могла быть нарушена техника безопасности.