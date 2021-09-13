Криминалист поделился своей версией отравления бабушки и внучки в Москве

Криминалист поделился своей версией отравления бабушки и внучки в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт предположил, что кто-то специально ввел ядовитые вещества в продукт

Несколько дней назад в доме на Совхозной улице произошел тревожный инцидент – несколько человек попали в больницу с симптомами отравления. Двое, бабушка и внучка, скончались в реанимации. Выяснилось, что незадолго до трагедии родственницы употребляли в пищу арбуз, купленный в "Магните". По словам криминалиста Сергея Максимова, в продукте мог содержаться яд.

При этом эксперт обратил внимание на то, что имеющаяся в плодах концентрация химии – удобрений или средств для дезинфекции, не может повлечь за собой летальный исход. Максимов поделился предположением, что кто-то специально "напичкал" арбуз ядовитыми веществами, передают "Известия".

Сергей вспомнил похожий случай, когда человек, работающий в школьной столовой, добавлял яд в хлебобулочные изделия. Как позже выяснилось, у него были проблемы с психикой.

Криминалист не исключает, что в случае с бабушкой и внучкой могло произойти так же. Мол, кто-то, испытывая чувство ненависти к окружающим, мог использовать отравляющие вещества.

Интересен тот факт, что в крови погибших обнаружили следы этиленгликоля. Это органическое соединение добавляют в состав жидкости для автомобильных стекол и другой химии. Возбуждено уголовное дело. По факту отравления проводится проверка.

Ранее доктор химических наук Дмитрий Мустафин оценил инцидент с "арбузным отравлением" в Люблино. Он тоже выдвинул версию, что некто намеренно отравил плод. Также специалист считает, что при выращивании растений могла быть нарушена техника безопасности. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Гость307858
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Насколько я знаю этиленгликоль жутко сладкий и сильно вяжет. При заливке этой жидкости из 200 литровых бочек делали как водители со шлангом бензин переливают. Первая бочка нормально, но на второй шланг уже смочен этой гадостью. Так потом еще несколько минут отплевываешься. Арбуз должен приобрести вкус не совсем свежего. С таким вкусом я бы точно выкинул.
Гость309069
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Этиленгликоль-это антифриз для системы охлаждения мотора,а не стекломойная жидкость.Если версия с умышленным отравлением арбузов правда-искать виновных нужно среди конкурентов "магнита".
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