В России прогнозируют водную катастрофу через несколько лет

В России прогнозируют водную катастрофу через несколько лет
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Загрязнение может достичь таких масштабов, что на очистку придется выкладывать колоссальные средства

У России имеется свыше 4,5 тыс. кубических километров возобновляемых водных запасов – этот показатель превышает многолетние значение на 8,1%, о чем заявляется в проекте госдоклада "О состоянии и об окружающей среде", опубликованном в сентябре Минприроды. Однако неразумное потребление воды и некачественная очистка стоков приведут к водной катастрофе в субъектах РФ через 15 лет, заявили специалисты Института водных проблем.

Россия занимает второе место после Бразилии по валовым запасам водных ресурсов. Забор из подземных источников, рек и озер за годовой период составляет лишь 1,5%. Практически все возвращается обратно. В прошлом году добыча воды составила 61,8 кубических километра

Однако распределение воды по стране проходит неравномерно. Парадокс заключается в том, что европейской части достается одна пятая, а за Уралом – 80% запасов. Однако 80 процентов населения и хозяйства сосредоточено в европейской части.

Неоднозначная ситуация и с реками: увеличивается полноводность Северной Двины и Печоры, а вот Дон мелеет уже более 20 лет. В прошлом году его приток оказался ниже нормы на целых 57,6%. Проще всего понять проблему, представив себе сегодняшнюю ситуацию с рекой: в Воронежской области она будет только по колено.

Как считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, через 15 лет европейская часть страны столкнется с катастрофой, если россияне не станут решать проблему с загрязнениями рек и внедрять инновации. В группы зоны риска входят Крым с Калмыкией, Краснодарский и Ставропольский край, а также еще пять субъектов.

Проблема может стать еще серьезнее из-за климатических изменений, полагает Данилов-Данильян: повышение температуры означает большее испарение воды с поверхности океана и ее задержку в атмосфере. Дожди будут реже, хоть и обильнее. В регионах будет наблюдаться как засуха, так и наводнения, как это произошло летом в Крыму.

Однако главным источником проблем остается сам человек, иррационально потребляющий воду, считают в Институте. Ряд источников исчезают из-за гиперактивной эксплуатации. Треть из используемого людьми 1,5% воды возвращается загрязненной. Ежегодно в российские водоемы сбрасывается порядка 15 кубических километров грязной воды. Росприроднадзор указал, что в пяти российских регионах канализационные стоки практически не очищают: это Крым, Дагестан, Севастополь, Кабардино-Балкария и Приморье. Суть водного кризиса, грозящего России, пояснил Данилов-Данильян, заключается не в обмелении и пересыхании, а в загрязнении таких масштабов, что на очистку придется выложить столько денег, сколько требуется для опреснения морских вод.

Источник: Парламентская газета
Егор МАЛКОВ
Гость306871
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В России не только водная катастрофа. Там не возможно найти сферу, где не было бы катастрофы. Пьют и воруют. Конец этому халомису придёт очень скоро
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