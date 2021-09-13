Обломки на деревьях: опубликовано видео с места крушения L-410 под Иркутском

На месте работают эксперты и следователи

Пассажирский самолет L-410, следовавший из Иркутска в поселок Казачинское, рухнул в лесу в труднопроходимой местности.

Как видно на кадрах с места происшествия, самолет полностью разрушен. Обломки корпуса, вещи, кресла разбросаны по земле и окружающим место падения деревьям. Видео публикует телеканал "360".

Самолет рухнул 12 сентября при посадке, когда экипаж заходил на второй круг. На борту было 16 человек. Четверо из них погибли. Еще несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Все пострадавшие и погибшие эвакуированы. На месте работают эксперты и следователи.

Источник: Телеканал "360"
Николай ВИКТОРОВ
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